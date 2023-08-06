上月推新工程合約模式香港版　發展局提供誘因採用創新科技

為提升項目的管理效率和成本效益，發展局稱自2009年在工務工程項目中推行「新工程合約」模式，與承辦商及早解決工程期間遇到的挑戰，並減低工程項目出現延誤或超支風險。發展局表示，以往工務工程合約模式，較着重合約雙方的責任和義務，惟施工期間一旦出現問題或預視到風險，雙方較重視釐清責任，以致出現爭拗；惟新模或則提倡協作文化，透過合約機制，推動合約雙方建立互助互信的夥伴關係，共同解決困難，以減低超支延誤機會。

當局續稱，新模式下合約條款引入了一套完整的項目管理系統，包括風險預警機制、補償機制和行動時間表，發揮了管理手冊的作用，如風險預警機制，可鼓勵承建商盡早識別和提出可能對項目造成影響的潛在風險，以及在遇到施工困難和問題時，可透過合約設定的程序框架及時限，共同協商和擬定最佳解決方案。根據發展局的數據顯示，由2009年至今，已有超過500份工務工程合約採用了新模式，總造價超過2,700億港元。

而有關部門為了與時並進，就在上月更新了相關合約模式，推出「新工程合約」香港版，並把香港相關法規、採購辦法等寫進合約內，加入新條文，以提供誘因鼓勵承建商採用創新科技；並務求讓相關業界更好地管理工程項目，以提高效率和控制成本，應對現時建造業面對的種種挑戰。