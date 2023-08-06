25間創科重點企業落戶香港　投資總金額達170億

近年港府有意加大對本地創科企業的支援，以推動本地經濟發展。有財金官員稱現屆政府在引進創科企業方面，已取得一定成績，包括已有超過25間重點企業辦公室已經或準備落戶香港，或是準倫擴展在港營運規模，當中不乏是市值或估值過百億港元的創科企業，擁有行內前沿技術；並續指相關企業首階段會在本港合共投資逾170億港元，料可創造逾4,000個本地就業機會，當中大部分是科研或高職管理職位。

財金官員又指，政府正與多個內地及海外重點企業進行深度商談，相信下半年會有更多重點企業在港開展業務；又指，最近曾到訪多間已落戶本港的內地科技企業，其中3間已落實將其國際總部和境外研發中心設置在香港發展，包括1間為內地專注高發癌症居家早篩的先鋒健康企業，已在港成立全球研發總部；亦有高端醫療診斷設備研發企業，在大埔創新園設置新智能生產線，望能實現「香港研發、香港製造、全球銷售」。惟官員指現時本港正面對不斷變化的外圍環境挑戰，需要辨識大勢，發揮好自身的優勢，不斷提升自身的競爭力，形容須在挑戰中擁抱新的發展機遇。

此外，上周五(4日)科學園舉辦了「開心香港」市集開幕禮，該市集以創新科技為主題，不論是攤位遊戲、STEAM工作坊、美食餐飲以至售賣的產品，都融入了創科元素，更吸引了園區內約110家公司和合作夥伴參加市集，提供超過180項創新產品讓市民選購，全部皆為本地發明、本地設計及本地製造，冀香港市民踴躍參與。