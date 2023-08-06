三隧新收費「633」　運輸署承認分流作用非十分明顯

上周三(2日)起本港實施三隧分流首階段收費方案「633」，私家車使用西隧隧道費減至60港元，紅隧和東隧就加至30港元，的士劃一收25港元。運輸署署長羅淑佩承認分流作用未是十分明顯，行經西隧的私家車未見有大幅增長，有部分的士由紅隧轉行西隧。羅稱「633」是過渡性方案，相信實施「不同時段不同收費」後，隧道費有差距，在遏抑車流及分流作用方面會更加顯著。

羅淑佩今日(6日)在電視節目表示，隧道最繁忙時間由過往的早上8時15分至30分開始，至現時延至約8時45分甚至9時，車龍才出現；特別在蕪湖街一帶，但公主道的車流減少，具體要視乎開學後的情況。對於年底實施「不同時段不同收費」有市民要「硬食」加幅，羅回應指，駕駛者可利用分時段收費，在非繁忙時間才過海，屆時三隧劃一收20港元。亦有市民擔心提早過海上班要支付多1小時的泊車費用，羅淑佩則稱，「如果每日返工到office(辦公室)連日泊都無，要時鐘泊位其實都幾大筆開支，咁我鼓勵你不如考慮試下用公交啦」；又指打工仔可考慮工餘時間安排在街上留長些時間「飲杯嘢」，待非繁忙時間才過海回家。

西隧及紅隧已實施「易通行」，關於三隧分階段實施，羅淑佩指出，由於實施「易通行」前需要短暫封路，須確保有替代路線，如果三隧同一時間封路，公眾將難有其他替代路線過海，加上每次實施易通行需要動員約200人通宵工作，難以兼顧。羅稱，日後再上調隧道費的機會不大，將計劃更多公共交通基建、推行泊車轉乘，以及調整牌費、首次登記稅等，以減慢車輛增長。