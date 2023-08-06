政Whats噏：吳傑莊邊境探秘　為乜出一身汗？嚇親？

趁住立法會休會，唔少議員都內訪，即係北上考察，但吳傑莊(Johnny)就走出去外訪。去邊？去咗邊境探秘，仲話出咗一身汗添！唔通好驚險？

Johnny日前去咗首爾考察，話睇咗幾個主要嘅項目後，就去咗非軍事區（DMZ），佢形容DMZ係一個真正獨特嘅地區，將南韓同北韓分開，但又匯集咗歷史、文化同自然美景。

唔單止睇吓6.25戰爭博物館，了解下當年嘅歷史事件。跟住去咗神秘嘅「第三地道」，體驗咗寬2米、高2米、總長1,635米嘅地道， 先坐一段卡車深入地底，再走一段幾百米嘅窄路，佢就喺呢度出咗一身汗。但唔係有任何驚險或受到驚嚇，而係因為體驗咗地面同地底嘅巨大溫差外，所以出咗一身汗，佢話聽聞呢度1小時可以通過1萬個士兵。

Johnny最後亦去咗都羅展望台，形容嗰度配套設施好充足，可以喺露天觀景台用望遠鏡望到北韓嘅邊境內部之外，亦可以好休閒咁喺咖啡室一邊飲冰茶，一邊欣賞北韓嘅自然景色，體驗好好咁話。呢次嘅體驗，佢認為對香港嘅特色旅遊亦有一定嘅參考價值。睇怕佢日後會向政府反映下。