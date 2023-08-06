旺角雀仔街鸚鵡疑遭虐待　男檔主被帶署助查

今日(6日)下午2時19分，執法人員接報，指旺角園圃街雀鳥公園內，有男檔主強行按住一隻藍眼葵花鸚鵡的眼睛，以針筒暴地餵食奶粉，另有兩隻綠色的鸚鵡，分別遭拔掉羽毛和強行滴眼藥水，懷疑他虐待雀鳥。執法人員接報到場，並通知愛護動物協會及漁護署人員到場調查。其後，懷疑受虐鸚鵡交愛協人員帶走檢驗，檔主也被帶署助查。

自費成立鳥類保護組織的藝人郭秀雲，剛巧在現場購買鳥籠，得悉事件後亦在場了解。她接受訪問稱，涉事檔主對待雀鳥的行徑一直存在問題，不少社交網群組都有人談論。她又引述其他顧客指，初時經過店舖見到一隻鸚鵡並無問題，但飲完茶再折返即見牠腳扭曲，一對腳完全不對秤，應該會終身殘廢。她相信並非首次有人報案，附近行家亦有投訴檔主對待雀鳥的手法有問題。

現場消息稱，涉案檔主人稱陳伯，在雀仔街售賣雀鳥多年，一直都粗暴地對待自己的雀鳥。以前他只出售俗稱「文雀」的相思、石燕等品種。約8年前，本港興起飼養鸚鵡熱潮，他見其他售賣鸚鵡的檔口生意好，因此亦轉為出售鸚鵡，且以對待「文雀」的手法照顧鸚鵡。