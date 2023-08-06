政Whats噏：周街吉舖冇夜市　江玉歡：開心總不能靠表面

步入後疫情時代，香港未如想像中「復常」。雖然港府不停「唱好」經濟，但實際上依家仲係嘅一街都係吉舖，晚上街道冷清、無夜市。議員江玉歡(Doreen)覺得由旅客數字就可知點解咁多吉舖，認為係同依家出境嘅人多咗，加上過夜旅客少同消費模式變咗有關，仲話要改變呢個局面就要知香港缺啲咩，直言「開心總不能靠表面」。

其實香港與內地恢復通關已有半年，唔少市民都感覺到市道大不如前，講嘅係遠遠追唔到疫情前。Doreen今日（6日）喺社交平台上載咗幾張相，相入面只有「小貓三四隻」，唔講以為係夜晚11、12點，所以條街先咁少人。但睇真啲，原來只係夜晚9：40左右咋，見到呢個情況，Doreen大嘆疫後經濟嘅恢復令人憂慮。

Doreen話依家雖然遊客多咗，但其實出境嘅港人都唔少，甚至高過入境旅客數目。而一到星期五，大量港人出遊，近啲就去大灣區走2、3日，遠嘅就去東南亞過周末。而且依家嚟香港嘅內地遊客，消費力更加係比以前薄弱，大部分亦係「深度遊」，以打咭為主，或者去啲街頭食店比併。

根據香港旅遊發展局嘅數字，赴港過夜旅客由疫前2019年6月約222萬人次，跌到今年6月只得140萬人次，減少咗37%，流失82萬人次，政府之前預期嘅強勁反彈，好似並冇出現喎。

雖然政府成日搞「開心香港」、「你好，香港」之類嘅活動，Doreen覺得其實「開心總不能靠表面」，要用心挽救香港嘅旅遊業，要由多角度分析，究竟香港缺少啲咩，亦要了解疫後新旅遊文化先得喎。

講到點搞旺夜市，去完廈門夜市嘅議員李鎮強就有啲諗法。佢近日話去咗沙坡尾，食咗唔少美食之外，亦見到由年輕人開設唔同創意攤檔，街上亦有好多旅客，無論老、中、青市民都無懼炎夏高溫，四周圍都人頭湧湧，認為咁樣有助帶動當地嘅消費氣氛。

所以佢建議港府應認真計劃重新「搞活夜市」喎，特別可以仿照昔日燈火通明嘅上環大笪地同依家泰國曼谷翟道翟夜市嘅模式，喺衡量選址後，選擇喺交通便利而又唔影響民居嘅地區，設立恒常或朝行晚拆嘅夜市，仲可以攤檔租給年輕人，增加創業同就業嘅機會，製造青年向上流嘅階梯。佢相信呢個可以帶旺人流，吸引市民外出消費，仲帶動經濟內循環喎。