乘港鐵遭大叔偷拍　女子當場斷正要求刪相　網民盛讚夠勇敢

近年愈來愈多港人在街上會拍下美景、食物，甚至是人物，並上傳至社交平台分享見聞。日前就有女網民在社交平台發文反映，當日在乘搭港鐵期間，從車窗倒影發現被坐在對面的大叔偷拍，男方一開始否認，但事主卻在其手機發現自己的相片，遂要求對方刪除。原以為事件告一段落，未料該男再次舉起手機偷拍，其猖狂的行為引起事主反感。

女苦主今日(6日)凌晨在Facebook群組「沙田之友」發布貼文及數張圖片，指昨晚(5日)自己搭屯馬綫列車回家期間，「喺鑽石山站呢一個男人上咗車冇幾耐，畀我透過後邊玻璃反射，發現佢影緊我相。我即刻開電話影低個倒影，make sure(肯定)我冇搞錯，佢真係影緊我」。女事主遂走向對方邊本問「做乜影我相」，惟男方初時否認，並隨即在手機主頁打開了某遊戲軟件，「佢咋傻打開咗個遊戲。之後先慢慢打開相簿，入邊真係有我(女事主)嘅相」。

事主其後要求對方將相片刪除，此時卻獲旁邊的乘客提醒，「Delete(刪除)咗之後隔離有位女士好好心同我講話雖然delete咗，但係垃圾桶入邊可以復原」。惟男方繼續否認指「Del咗就冇」。該名女乘客看不過眼，終向偷拍漢拿取手機，將放於垃圾桶內的照片均刪除。不過，事主表示原以為告一段落，「但係過咗1分鐘又畀我見到佢(偷拍大叔)開返個相機，我又即時制止佢，佢又係話冇」。對方兩次偷拍且猖狂的行為，女事主決定將事件公諸於眾，同時鼓勵市民遇到同類事件「唔好驚或者厭麻煩」。

貼文曝光後引起大量網民的熱議，不少網民稱讚事主及熱心幫忙的女士勇敢，「真係要出聲」、「畀個叻事主同位女士，夠膽出聲」、「係要畀呢啲人知，我哋唔好蝦！」。大部分網民則批評涉事男子的行為，「影衰晒啲男人」、「好似前世未見過女人咁」。