皇崗口岸深夜現過關人潮　網民斥掃碼閘機不足影響入境時間

從網民所拍攝的相片可見，皇崗口岸入境本港的關口有大批港人排隊。

中港恢復通關後迎來首個暑假，本港出現報復式外遊現象，雖然中港兩地各個口岸每日均有大量遊客出入境，惟內地關口仍需掃描俗稱「黑碼」的入境健康申明卡。近日有不炒網民在社交平台上傳於深夜出境、過關實況，均見有大量旅客排隊，皇崗口岸出現嚴重「樽頸」擠塞，大多均因要掃黑碼而影響過關時間。

皇崗口岸因是24小時運作，成為港人常用的口岸之一，惟有網民反映該口岸的掃描閘機數量有限，返往香港方向的口岸僅得4部閘機。不少經北上消遣而回港的市民，均因要掃描黑碼而「被困」於口岸，排隊等待的人流，前方尚未「消化」另一波又湧至；加上天氣時而酷熱、時而陣雨，大多市民均在悶熱天氣底下一等再等。

其實，有關問題早有議員反映，惟政府未有回應。立會議員劉國勳早於上月下旬表示，正積極爭取連接內地的鐵路和陸路口岸延長服務時間，又指自己收到不少市民投訴，指多年來都未見過如上述等「塞人」情況，認為應延長其他口岸的開放時間，讓市民有更多選擇，毋須「趕過關」而失預算。