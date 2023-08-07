東方民調：滿城高兇炸彈　支援重建怠慢

香港接連有舊樓冧石屎，擊中途人車輛；而旺角更加9日內發生3宗冧石屎意外，亦有大廈多年前已須強制驗樓，至今仍未維修。「東方傳媒民意調查」結果顯示，大部分受訪者直指鬧市頻頻冧石屎，已響起警號，歸咎政府處理失修舊樓，長期跟進不力、巡查兒戲、支援不足，才令問題惡化。受訪者又批評舊區重建進度不理想，三無大廈等高齡樓淪為計時炸彈，危機處處。

短短9日內，旺角區已發生3宗大廈外牆石屎剝落事故，包括旺角道寶安大廈先後分別於7月2日及5日，兩度發生僭建結構物的石屎剝落，飛降到行車路及行人路。在7月2日石屎剝落後，工程人員需到上址移除有即時下墮風險的異物；及後屋宇署人員在該大廈外牆勘察，進行風險評估後才解封。然而，不足3天後，寶安大廈外牆再有大量石屎剝落。其後包括西灣河等多區亦有舊樓石屎塌下，甚至擊傷途人。

「東方傳媒民意調查」上周四至六以手機東網APP成功訪問370名18歲或以上市民，結果顯示，鬧市舊樓頻頻冧石屎，50%受訪者擔心危機處處，響起警號；24%憂隨時中頭獎；22%擔心風季雨季更嚴重。約4,800幢舊樓未遵辦驗樓令，2,700幢到期仍未維修，47%受訪者斥當局跟進不力；28%轟日常巡查監管不足；20%批評如無牙老虎。當局近日識別約千幢狀況緊急舊樓，會先代業主維修再追討費用，53%批評當局一直懶理令問題惡化；24%斥後知後覺；18%質疑以往小修小補難解決問題。

不少三無大廈仍未成立法團；亦有年邁業主無能力處理驗樓維修，39%受訪者直指，淪計時炸彈；37%斥政府支援不足；21%稱業主力不從心。全港有約2.7萬幢樓齡超過30年舊樓，45%受訪者批評舊區重建進度不理想，須加快進度；35%斥失修嚴重無人理；15%轟毫無寸進。屋宇署在監管樓宇安全上，51%受訪者認為須加強執法，加快高危樓維修；24%批評當局巡查做樣兒戲；22%斥清拆監管歎慢板。