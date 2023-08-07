啟德郵輪碼頭交通差旅客排長龍　營運商指爭取加開渡輪及巴士線

啟德郵輪碼自2013年啟用以來，因位置偏遠及接駁的公共交通不足，一直為人詬病。本港疫情過去，郵輪陸續抵港停泊，令相關問題再浮上水面，連日有大批旅客在碼頭大排長龍等候巴士及的士，批評配套太差。啟德郵輪碼頭營運商、環美郵輪碼頭董事總經理班智榮今日(7日)在電台節目表示，上周五碼頭外的路面暫時封閉，車輛無法通行，才導致旅客須較長時間輪候巴士和的士。

但班承認長遠須要改善啟德一帶交通，應加開巴士線，增設啟德來往牛頭角渡輪航線，以及來往觀塘至北角的渡輪航線以啟德為中途站。另外，可利用鄰近土地作停車場，以便駕駛人士進入碼頭，今日會與政府會面商討，提出要求。他指出，今年會有143艘郵輪停泊啟德郵輪碼頭，達疫情前8成，但整體客量仍只有疫情前4成，預計要到2026年來港的郵輪旅客才會完全恢復。

文化體育及旅遊局向傳媒回應事件時「死撐」指，郵輪「海洋光譜號」周五靠港時，運輸署安排特別路線22R，認為班次足以應付需求，需要輪候排隊上車，相信主要因為不少乘客以信用卡繳付車資，但重申十分關注的士短缺的情況。另外，當「名勝世界壹號」周日靠港時，進入碼頭的士數量大幅增加，認為排隊時間最長不多於15分鐘。局方又指旅遊事務署今日會與運輸署及碼頭營運商開會，商討改善郵輪碼頭公共交通服務方案。碼頭附屬商業區的店舖會否增加或延長營業時間，局方稱該區以商業原則管理，區內七個舖位已全部租出。