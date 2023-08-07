港隊世大運奪第4金　張家朗率花劍隊挫法國奪冠

港男花劍隊為港奪得今屆第4金！成都世界大學生運動會劍擊項目周一（7日）煞科，以張家朗為首的香港花劍隊強勢出擊，團體賽連贏澳門、波蘭及上屆亞運冠軍黃夢愷坐鎮的中國後，決賽港隊小將李逸朗表現神勇，協助香港以45：33擊敗法國，勇奪金牌。香港劍擊隊在今屆賽事以3金1銅的佳績完美收官，張家朗更成為「雙金王」為個人世大運之旅劃上完美句號。

香港劍擊隊早前已憑佘繕妡和張家朗，分別於女子重劍和男子花劍個人賽贏得金牌，爭取劍隊第3面金牌的香港男子花劍隊周一強勢出擊，16強對澳門派出李逸朗及個人賽金、銅牌得主張家朗和蔡俊彥，全場僅輸3劍下，以45：3大勝晉級。

港隊8強以相同陣容迎戰波蘭，第一局張家朗以5：0取勝，第2局李逸朗以3：10不敵世界排名56的Adrian Wojtkowiak，其後世界排名23的蔡俊彥打出7：1，李逸朗亦在第4局打成5：5平手。雙方爭持激烈，最終港隊以45：42險勝，闖進4強。

4強首局蔡俊彥以5：4險勝2018年亞運金牌得主黃夢愷，第2局張家朗對曹博，為港隊拉開優勢至10：6。第3局港隊改派吳諾弘上陣，再贏5：3，港隊其後延續穩定發揮，第7局李逸朗取代吳諾弘，對曹博打出5：5，為港隊力保9分優勢。「守尾門」的張家朗對黃夢愷一度落後0：4，其後「家朗」力追至5：6，協助港隊以45：35取勝。

決賽由香港對法國，首局張家朗5：4險勝薛度（Alexandre Sido），第2局李逸朗打出驚喜，以5：1擊敗個人賽亞軍羅素（Pierre Loisel），而第3位登場的蔡俊彥以5：3擊敗查斯坦尼（Maximilien Chastanet），助港隊保持7分優勢。港隊愈戰愈勇，李逸朗3次落場取得2勝，蔡俊彥和張家朗亦未受考驗，最終港隊以45：33贏得金牌。

蔡俊彥賽後展現笑容，感覺如釋重負：「今場節奏控制得宜，我和『家朗』做好本分，而小將李逸朗表現超水準，另外吳諾弘其實帶傷上陣，手都腫了，回港後可能要做手術，但他也幫我們『頂住』。今場好大壓力，最後贏了，終於鬆一口氣。」至於李逸朗賽後表示：「決賽我放膽去打，因為這是最後一場，希望出盡全力作戰。由於我和隊友的打法都不同，我盡力以自己方法迎戰對手，好開心為港隊贏得金牌。」