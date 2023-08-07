福島驗出核污染海魚　謝展寰質疑日本無整全說法

日本擬最快本月排放核污水，環境及生態局局長謝展寰今日(7日)在網誌表示，港府計劃收緊來自日本有風險地區的水產是有根據的，今年5月在日本福島海灣內捕捉的一條海魚，體內放射性原素「銫」的含量超標180倍，正反映在某個環節或地方曾經出現了不尋常的情況，質疑日本政府至今都沒有整全說法，只是反覆強調福島的魚不會作食用和出口，叫人不要擔心。

他又質疑，日本政府把一些別人不願意接受的風險，強加甚至是轉嫁於別人，做法都是不應該和不道德的，又把發生意外後的核污水排海，形容為把垃圾掃在鄰居的門口，以及為自己的益處或方便，作出可以讓別人不便甚至傷害的行為，令其他人冒上非自願性的風險，與一個人出外搭巴士，或是因為遠行而搭飛機而甘冒的風險比較，是不同性質的。

他指，香港與日本一直保持良好關係，本港更是日本第二大食物出口的地方，但強調事實，始作俑者是日本單方面決定把核污水倒進大海，帶來嚴重的食物和核輻射污染風險，香港加強管制日本水產進口措施是正常和底線做法，客觀的人都會見到誰是誰非。加上日本國內人民和漁業協會亦反對把福島核污水排海，擔心會污染海洋和食物鏈，甚至會影響日本水產的形象和造成龐大損失，所以他認為，香港和日本兩地人民的利益是一致的。