妄想兄長與妻子長女有染造訪施襲　64歲退休漢判1年醫院令

已退休的六旬漢，於去年突然登門造訪鮮有見面的兄長，並從袋中拿出菜刀稱「我要斬死你」，斬向胞兄頸項、前額及前臂頸等處，其後又捏着兄長頸項，最終被兄長家人等制服。涉案退休漢上月於高院承認1項有意圖而傷人罪，法官李素蘭今（7日）判刑指案件嚴重，若非當時有人制止，後果會更嚴重。不過法官最終接納精神科醫生建議，判處被告1年醫院令。

現年64歲的被告陳宗顯於福建出生，原任職保安員，但於2019年因中風而退休。他被控於2022年4月15日，在天水圍天頌苑一單位非法傷害其兄長陳秋瑞(譯音)，致其身體嚴重受傷害。法官引述被告的精神科醫生報告指，被告案發時出現偏執性妄想，認為兄長與他妻子及長女有染，才引發本案。報告又指被告在還押後對兄長的偏執性妄想亦有受增加，故對兄長再使用暴力的風險為高。法官於判刑後亦向被告家屬指雖然現時判處1年醫院令，但據報告指完成判刑後，被告可能仍雖留住精神病院接受治療，故望家屬明白及繼續支持被告。

案情指當日早上，被告突然到訪因疫情而兩年沒有見面，當時72歲兄長的住所。進入單位後不久，被告從袋中取出30厘米長菜刀，向兄長稱「我要斬死你」。被告隨即以菜刀斬向胞兄右頸及前額，兄長以手擋格時被斬傷前臂，並大叫「你做咩斬我」。兩人糾纏間倒地，被告多次踩着胞兄頸部，又坐在兄長身上用手捏其頸。兄長妻子試圖搶奪菜刀，被告續捏着兄長頸項及踢其下體等。及後鄰居進單位協助並與兄長兒子等合力制服被告並報案。警誡後被告不斷點頭、未能清楚說話且情緒激動，最終送往小欖精神病治療中心。精神科醫生指被告案發時有嚴重抑鬱。被告兄長送院經檢驗後，發現其頭皮、頸、前臂等均有裂傷須留院7天。

案件編號：HCCC 95/2023