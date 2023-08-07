深圳舉行防汛演練　香港全程參與

內地近日多地暴雨成災，廣東省深圳市周日（6日）通報，該市突發事件應急委員會上周六（5日）舉行「應急使命·2023」防汛演練並召開防颱風、暴雨、乾旱（三防）工作會議，檢驗全市颱風暴雨應急體系和應急處置能力，進一步密切粵港澳大灣區和相關城市應急聯動協作機制，香港全程參與演練。

演練總指揮部設在深圳市應急管理監測預警指揮中心大廳，市「三防」指揮部53家成員單位及市應急委有關單位參與演練。演練共投入109支武警、民兵、消防、危化、交通、水務等各類搶險救援力量共3,246人，香港特區政府飛行服務隊、深圳市公安局特警支隊警務航空大隊等4架救援直升機，20架固定翼、多旋翼等各類無人機，266輛消防車、運兵車、救護車、排澇泵車等各類搶險救援車輛等參加其中。

本次演練聚焦特大暴雨災害防禦、城市嚴重內澇處置、超標準洪水應對、災害事故搶險救援等深圳防汛防颱風重點任務，設定了不同場景。其中在口岸受淹應急處置場景演練中，深港密切聯動，聯合檢驗口岸滯留旅客安撫與勸返、直升機偵查、醫療救護等科目，香港共出動1架直升機、8支隊伍共155人。