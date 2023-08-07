曹貴子涉借7000萬未還　2債主入稟追討9870萬欠款連利息

商人曹貴子於上周五（4日）分別被1名商人及1間塑膠實業公司入稟高院，指兩名原告分別向曹借出2,000萬港元及5,000萬港元，但曹只償還了部份利息，故要求法院頒令對方還款及支付利息。據入稟狀指，截至上月底，曹共須償還本金及利息合共約9,870萬港元。

原告分別是商人張仁祥（譯音）及精裕塑膠實業有限公司（下稱精裕），被告是曹貴子。就張的入稟狀指，2018年10月張與曹達成貸款協議，並向曹借出2,000萬港元，年息為10%。張以支票形式支付，並分5次給予曹的妻子歐翠儀代收。惟曹未有償還任何款項，截至上月底，拖欠的利息約為853萬港元。張曾要求曹還款但不果，故入稟追討。

至於有關精裕的案件，據入稟狀指精裕與曹於2011年9月達成貸款協議，精裕向曹借出5,000萬港元，年息為10%，曹需於2012年9月15日前清還本金。及後雙方4度達成協議，把還款期押後，年息亦調低至8%。曹其後每月支付利息約33萬港元，但自2018年7月後未有再支付任何利息。截至上月底，曹共拖欠本金5,000萬港元及利息約2,017萬港元。原告要求曹還款不果，故入稟追討。

案件編號：HCA1232、1233/2023