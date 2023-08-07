資助計劃推廣平等機會　今起接受申請

平等機會委員會由即日(7日)起接受2023/24年度「平等機會社會參與資助計劃」的申請，計劃下的資助項目分為「一般項目」和「專題項目」兩個類別，最高資助額分別為10萬及15萬港元。有興趣申請的機構須於今年9月19日或之前把申請書遞送交予平機會。

平機會自1997年正式推出「資助計劃」，鼓勵非牟利機構、慈善組織和學校等舉辦教育性活動，以提高大眾對平機會執行的《性別歧視條例》、《殘疾歧視條例》、《家庭崗位歧視條例》和《種族歧視條例》的認識，以及推廣平等機會和多元共融的價值。計劃至今已資助近1,250項活動。而2023/24年度資助計劃的「專題項目」類別涵蓋4個特定主題，包括防止工作場所性騷擾、無障礙及通用設計、家庭友善和哺乳友善工作場所，以及種族共融。至於「一般項目」則圍繞4條反歧視條例。

為了讓有興趣申請的機構了解「資助計劃」的申請方法、申請要求、資助及執行準則，平機會將在其黃竹坑辦事處舉辦兩場簡介會，分別為下周四(17日)的英語簡介會及本月22日的粵語簡介會，歡迎各團體報名參加。