港大獲嫦娥五號月球土壤　成為香港首個研究團隊

港大地球科學系通過國家航天局探月與航天工程中心月球樣品管理辦公室的審核，於上周二將中國嫦娥五號於2020年採集的月球土壤樣本帶回港，成為首個對月球土壤進行研究的香港團隊。團隊直言，形容今次獲得珍貴樣本，對本港太空科學界而言是「夢想成真」。

是次港大研究團隊，從北京的國家天文台領取4份、合共822.6 毫克的月球土壤樣本。港大地球科學系博士後研究員錢煜奇表示，嫦娥五號於2020年成功降落在風暴洋克里普岩層內，該地區富含放射性生熱元素及月球火山沉積物，隨後科學家通過分析發現，該地區的玄武岩約有20億年的歷史，較早前由阿波羅或月球號任務採集的月球火山樣本年輕近10億年。

錢煜奇表示，團隊將運用是次獲取的珍貴月球土壤樣本，研究月球的地質和熱演化，並計劃使用岩石學、火山學及光譜學技術重建月球岩漿的生成、上升和噴發過程，以至著力研究月球土壤樣品中揮發物的演變，希望藉此深入了解月球晚期火山活動歷史，以及月球岩漿系統中揮發物的分布和演變，為未來月球的地質和熱演化及其與太陽系形成和演化的關係，提供寶貴資訊。另外，有關研究團隊亦在港大建立了行星光譜和礦物學實驗室，為太空任務提供支援。