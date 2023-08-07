去年珠三角空氣續改善　惟臭氧濃度創16年新高

自2005年11月啟動的區域空氣監測網絡，有助珠江三角洲(珠三角)監察及進行空氣改善措施。粵港澳今日(7日)共同發布2022年空氣質素報告，顯示珠三角地區的空氣質素持續改善，不過其中一項污染物臭氧每立方米達61微克，高於2019年的60微克，更較2006年上升39%，創16年以來新高。

區域空氣監測網絡的6種空氣污染參數當中，去年錄得的二氧化硫、顆粒物PM10及二氧化氮的年均濃度值，分別較2006年下降86%、52%及45%；而與2015年相比，2022年錄得的一氧化碳及顆粒物PM2.5的年均濃度值，分別下降了16%和38%。不過，去年的臭氧年均濃度值卻較2006年則上升了39%，反映區域的光化學污染尚待改善。

區域空氣監測網絡由位於廣東省、香港及澳門共23個空氣監測站組成，最初只有3種空氣污染物，包括二氧化硫、顆粒物PM10及二氧化氮，以及1種光化學次生空氣污染物臭氧，至2014年再加入一氧化碳及顆粒物PM2.5。廣東省生態環境監測中心、香港環境保護署、澳門環境保護局及澳門地球物理暨氣象局，分別負責三地監測子站的協調、管理及運作，發布珠三角地區季度監測數據的統計概要和全年監測結果，以及進行空氣污染的長期趨勢分析。