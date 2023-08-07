高院原訟庭拒批反修例歌曲臨時禁制令　港府呈交上訴申請

律政司今日(7日)表示，決定就高等法院原訟法庭於七月二十八日拒絕批出臨時禁制令禁止4項與一首歌曲有關的非法行為的判決，提出上訴。律政司已向法庭呈交上訴許可申請。

律政司指，原訟法庭不批出臨時禁制令的判決不是因為有關行為合法，而是因為法庭認為即使沒有禁制令，有關行為本身已構成刑事罪行，故此並不信納禁制令會有真正功用；法庭又認為禁制令的執行程序可能會與《港區國安法》就危害國家安全犯罪案件的檢控程序有衝突。律政司司長認為有需要上訴申明觀點，並請求上訴法庭考慮頒下臨時禁制令。

法庭判詞指出，若法庭信納禁制令會有真正功用及禁制令的執行程序與《港區國安法》的檢控程序沒有衝突，法庭會認為臨時禁制令可以通過相稱性測試，不會對表達自由施加超越為維護國家安全所必須的限制，也不會對個人造成不可接受的負擔，並會傾向批出臨時禁制令。

政府重申，在意圖煽動他人分裂國家或具煽動意圖的情況下，傳播或表演有關歌曲，或在具侮辱國歌意圖的情況下，將有關歌曲當為「香港國歌」傳播或表演，都構成刑事罪行。有意圖地協助或教唆進行有關行為，同屬犯罪，後果嚴重，市民絕對不應以身試法。