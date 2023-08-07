世界大露營受颱風影響提早結束　民青局促童軍總會保障成員安全

南韓新萬金舉行的世界童軍大露營，日前有各國代表團對因天氣持續酷暑陸續提早退出，主辦方今日(7日)宣布受颱風「卡努」影響，將提前結束該活動。本港民政及青年事務局敦促香港童軍總會應採取相應措施，致力保障所有參加成員的安全，尤其以青少年成員的福祉為首要考慮。

民青局表示，得悉香港童軍總會已啓動緊急應變方案，決定安排參加世界童軍大露營的成員於本周三(9日)或之前離營，並將成員移送安全地方，盡快回港。局方續稱，由於大露營營地持續高溫以及預計當地天氣有機會迅速惡化，民青局連日來已與香港童軍總會一直保持緊密溝通，對參與該活動成員的健康安全情況表示關注。

因應香港童軍總會最新的決定，民青局隨即向總會提供協助，包括透過聯絡入境事務處和相關航空公司，讓總會盡快安排成員返港。對於可能有部分香港童軍總會成員計劃繼續留在當地參與尚未取消的活動及自行安排的行程，民青局深表關注，再次敦促總會應採取合適的措施，勸諭及協助其成員在風暴來臨之前盡快返港。