壯陽產品HE-MINT含禁藥　兩女涉非法售賣及管有被捕

一款名為「HE-MINT」的壯陽產品，被驗出含未標示受管制西藥成分「他達拉非」，衞生署今日(7日)表示，兩名女子涉嫌非法售賣及管有上述產品被拘捕，其中1人亦涉非法售賣第1部毒藥及未經註冊藥劑製品。署方正繼續調查。

衞生署早前根據情報，從一間位於荃灣的零售店購得相關產品樣本作化驗，結果顯示，產品樣本第1部毒藥「他達拉非」，有關產品亦懷疑屬未經註冊藥劑製品，遂展開行動。署方強烈呼籲市民切勿購買成分不明或可疑的產品，亦不應服用來歷不明的產品。已購買上述產品的市民應立即停止服用，如服用有關產品後感到不適，應尋求醫護人員的意見。市民可於辦公時間內將有關產品交予灣仔衞生署藥物辦公室銷毀。

「他達拉非」用於治療勃起功能障礙，必須按照醫生建議使用，其副作用包括低血壓、頭痛、嘔吐、頭暈及暫時性視力模糊，亦可能與某些藥物，例如治療心絞痛的「硝酸甘油」產生相互作用，令血壓降至危險水平。不當使用「他達拉非」可能構成嚴重健康風險，尤其是對有心臟問題的病人。

根據《藥劑業及毒藥條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬港元及監禁2年。