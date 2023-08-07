升降台意外3年奪4命　團體稱無發牌規管促港府立法

北葵涌鄧肇堅體育館今日(7日)上午發生致命工業意外，一名工人工作時因升降台翻側墮地傷重不治。翻查資料，過去3年已有至少3宗涉及升降台的意外，造成10人受傷，4人喪命。關注工業傷亡組織表示，現時未有發牌規管升降台的使用，促當局制訂相關法例條文。議員則指政府需正視映職業傷亡的問題。

最近1宗涉升降台的工業意外發生在今年5月，一個電影劇組位於九龍城的富豪東方酒店對開拍攝，現場共有3支吊臂，左邊吊著反光板，右邊有一盞射燈，中間的吊臂連著升降台。當升降台升到富豪東方酒店4樓位置時突然傾斜，導致升降台上8人墮地受傷，包括2名攝影師及6名助手，全部人清醒送往醫院治理。

而在去年5月，將軍澳至善街一個地盤，一名48歲男工人被升降台支架平台倒塌導致受傷，工人其後送至將軍澳醫院搶救後證實死亡。勞工處其後一度停止該地盤拆卸升降機槽金屬工作平台，直至確認升降台安全後才可復工。至於2021年8月，康文署一名修樹女工，在西環架起升降台修剪路邊樹木時，升降台突然急墜，女工當場昏迷送院後不治，其姓陳(46歲)男同事亦受傷送院。同年4月，觀塘一名油漆男工人工作時，升降台車突然滑行，男工人遭升降台車壓住下半身致嚴重受傷。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指出，現時本港欠缺發牌規管升降台的操作，只有勞工處的指引，一般工人操作升降台或只需先上堂數小時，她坦言升降台供應商個別課堂的訓練未必足夠，對安全構成很大隱憂。蕭又指意外亦有機會涉及維修工程安排不當，促請當局盡早立法，並公布意外的調查結果，令業界能檢討安排，減少工業意外的發生。

身兼工會理事長的議員黃國則認為，意外場地及工程都屬於政府，認為當局對於器材使用、場地及工程安全，應有更嚴謹的監管和保障，才能為業界樹立榜樣。他又指，過去5年工業傷亡及職業傷亡致命個案有逾1,300人，另有外送員、職業司機等自僱人士未被涵蓋於「職業傷亡數字」，故希望當局更重視工作者的生命安全，盡快將非正規就業的傷亡數字納入統計，真正反映職業傷亡情況。