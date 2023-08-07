何超明貪案兩被告不服判監　終極上訴遭駁回維持原判

澳門前檢察長何超明因創立犯罪集團及清洗黑錢等9大罪及1,536項罪名，早年被判監禁21年並被當局撤職處分。案中另有兩名被告不服被判囚，早前上訴至澳門中級法院敗訴，其後再上訴至終審法院，惟同樣被合議庭裁定2人上訴理由不成立，並維持原判。

兩名上訴人黃國威及麥炎泰因涉及何超明貪案，早年被控觸犯參加黑社會罪、相當巨額詐騙罪及加重清洗黑錢罪，分別被判實際徒刑14年及12年。2人早前向澳門中級法院提起上訴被駁回。2人仍然不服並上訴至當地終審法院，但法院不受理其相當巨額詐騙罪上訴。

至於參加黑社會罪方面，合議庭指出，2人的行為符合「黑社會」的3個基本構成條件，即組織、集團穩定性及犯罪目的。同時，考慮到先前終審法院對同案被告的裁判，為統一法律的適用及維持適用理據，故裁定維持兩名上訴人就參加黑社會的處罰。

另外，關於清洗黑錢罪的上訴，2名上訴人認為應按連續犯定罪。但合議庭指出，案中已證實存在多份不同的涉案合約，繼而產生性質不同的不法資產，加上2人用多種不同的形式隱瞞該些資產的不法來源，法庭認為上訴人的每次行為都有新的犯罪決意，不應按單一犯罪論處。