布氏鯨屍將掩埋後製標本　網民望歸還大海遺愛自然

西貢海域出沒的布氏幼鯨早前被發現死亡，政府其後表示鯨魚屍體由海洋公園團隊在萬宜水庫西壩附近解剖後就地掩埋，並將製成標本作研究及教育用途。不過做法卻惹來公眾非議，有市民認為有違自然規律，而網上則流傳貼文，呼籲大眾一同向漁護署及海洋公園發信，希望鯨屍能回歸大海，讓鯨魚最後的溫柔能惠澤大自然。

網上社交平台Facebook今日(7日)流傳貼文，其內容為請願信電郵範本，指雖然當局已宣布將部分鯨魚屍體在萬宜水庫西壩附近就地掩埋，但認為鯨魚死後全身養分回歸自然，百年後還能繼續滋養地球上其他新生命，並懇請當局可把鯨魚屍體歸還海洋，形容「這是鯨魚給地球最後的一道溫暖，亦可以讓牠回到原本的地方」。

不少網民亦附和有關貼文，並提出「鯨落現象」認為「鯨魚死後，也可以令海洋生物受益」，不過亦有人對此不感樂觀，但發貼者則指「最起碼可以比(畀)佢地(哋)知道係有人關注呢件事」。翻查資料，「鯨落」指鯨魚屍體落入海底的過程可以長達數月至數年，期間遺骸將分階段被不同海洋生物分解，成為食物鏈各類型消費者的食物及養分，惠及深海魚類、甲殼類等。