勞工處升降台安全指引16年前發出　僅建議性質

升降台意外近年不斷發生，勞工處於早年發出「安全使用動力操作升降工作台指引」，建議地盤承建商及機器操作人士制訂安全工作系統，並介紹各種工作台的設計及安全操作提示等資訊；該處於去年亦有發出警示，列出相關意外的重要系統性安全問題。

勞工處職業安全及健康部於2007年發出的指引提到，動力操作升降工作台設計眾多，使用時需根據工作的性質和地點選擇合適的工作台，例如要考慮所需的工作高度及水平距離；升降台須承受的重量，包括人員、物料及工具的重量；工作情況是否空曠，是室內還是戶外；以及工作地點的通風情況等。而工作台一般分曲臂型、伸展型、鉸剪型，以及垂直桅桿型。

指引列明，動力操作升降工作台上應安裝警報或其他聲響示警裝置，以便機器於機底高度不平或移動時，發出警報提醒操作員及向附近人士發警告。而工作台應安裝一個性能良好的鎖定制動器，使該機器停留在設計的最大斜面時，能夠安全負載。如須依靠正確使用外伸支架以保持工作台穩定，則升降裝置須與外伸支架互鎖。

對於操作員的要求，指引引述《建築地盤（安全）規例》，指建築地盤內只許由曾受訓練及合資格而年滿18歲的工人操作機動設備。另外，操作員在操作升降工作台之前，須檢查工作台及報告所有毛病，確保工作台的外伸支架已完全伸展，亦應在穩固平坦的地面操作，而工作台的水平位置亦於製造商容許的範圍。如有需要，工人應在外伸支架下放置合適物料穩固基座。而使用工作台期間，操作員須確保機器沒有超過安全操作負荷。