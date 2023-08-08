尋曝光求刺激跳輕鐵車頂　2男子分別判80及120小時社服令

今年初網上流傳一段影片，片中青年跳上行駛中的輕鐵車頂自拍，甚至在除夕晚，攀上尖沙咀中間道一地盤的天秤頂自拍及用航拍機「打卡」，以及在沙田城門河一處玩充氣式獨木舟等。5名涉案男子被控「故意危害安全的罪行」、「禁止進入限制區域」及「沒有許可下在限制飛行區以內飛行」等罪。全部被告早前認罪，3人罰款2000港元，餘下2人今（8日）在東區法院分別被判接受80及120小時社服令。

今日接受判刑的是唐卓賢（24歲，送貨員）和李兆亨（24歲，技術員）。其中唐被判120小時社服令，李被判80小時社服令。同案其餘3名被告，包括陳海翹（22歲，學生）、莫籍皓（23歲，無業）及區頌旼（22歲，無業），此時均被罰款2000港元。

唐卓賢、陳海翹、莫籍皓及區頌旼，被控於2023年1月5日，在沙田城門河道未獲允許，以船長身份在一艘本地船隻進入城門河道限制區域。唐卓賢及李兆亨則被控於2022年12月22日，分別在屯門市中心輕鐵站至屯門輕鐵站之間，及在鳳地輕鐵站與兆康輕鐵站之間故意地跳上一架行駛中的列車頂部，而危害或相當可能危害當時在該列車上的乘客或任何人的安全。唐卓賢被控於或約於2022年12月31日，在尖沙咀中間道11號的一個工地，在無許可遙控駕駛無人機，在限制飛行區內飛行。

案件編號：ESCC 1310/2023