欺詐及盜竊460萬元罪成　設計公司高層判囚4年

廉政公署早前落案起訴1名室內設計及裝修公司前行政及會計女經理，指她利用可以保管公司支票的職權，欺詐其僱主及盜取公司款項逾350萬港元。她於本月初在區院承認8項欺詐罪及10項盜竊罪，今早（8日）被法官張潔宜判處監禁4年。法官指案件涉及違反誠信，考慮到涉款金額後，認為總刑期的量刑起點應為監禁64個月，因在定下審訊日期後認罪而給予4分1減刑。

現年45歲的被告麥敏儀，案發時為囍設計有限公司(囍設計)的行政及會計經理，她原被控9項欺詐罪及10項盜竊罪。她承認當中18罪，餘下1項欺詐罪名則獲准於法庭存檔。已婚且育有兩子的被告過往沒有案底，其丈夫任運輸散工，月入約7,000港元。辯方求情指被告無力賠償公司損失，但被告有悔意且過往工作勤奮，被告亦明白將面對長期監禁，望法官考慮被告的兒子將失去母親照顧給予減刑。

囍設計是一間室內設計及裝修工程公司，被告於案發時負責囍設計日常會計工作，包括準備支票交由其僱主簽署，以安排付款予公司的供應商及承辦商。案情指，被告於2017年4月至2019年4月期間，先後8次向僱主訛稱她準備的20張支票，會支付予囍設計的1間傢俬供應商及兩間裝修工程承辦商。僱主最終簽署該些支票，涉款共約180萬港元。廉署調查發現，支票其後被存入被告的銀行戶口，或用以支付被告兩間公司的裝修費，以及購置傢俬的費用。被告又於上述期間將囍設計發出的另外10張支票，存入自己的銀行戶口，偷竊公司該10筆款項共逾170萬港元。

案件編號：DCCC 521/2022