屯門擬引入無軌電車　區議員憂爭路　運輸署不排除有路面優先權

政府有意發展洪水橋/廈村新發展區，並計劃在當區設立「綠色運輸系統」，成爲連接區內外的主要交通工具，先後完成兩階段的可行性研究。土木工程拓展署近日交代研究結果，建議採用環保路面模式，即用環保巴士或無軌電車，不是曾經建議的高架軌道捷運。多名區議員質疑建議為「輕鐵嘅巴士版」，憂慮會步高鐵後塵持續出現路權和訊號問題，即現行的公共交通出現「爭路」情況，要求當局考慮是否需要使用無軌電車。有議員又質疑車速過慢，形容與電車無異。

屯門區議會今日(8日)討論綠色運輸系統。政府建議的「環保巴士系統」和「無軌電車」，可以不需另設新的專用行車路，可作混合路權安排，可與傳統車輛行駛同一條路，相對較靈活。擬議走線全長16公里，將會貫通兩新發展區，並連接屯馬線洪水橋站和天水圍站、輕鐵頌富站和泥圍站，以及新建和現有的公共運輸交匯處。

屯門區議會副主席黃丹晴認為項目為「輕鐵嘅巴士版」，指無軌電車與輕鐵無異，而屯門人之所抗拒輕鐵，是因為有信號和路權問題，令區內經常出現交通問題，例如巴士先行還是其他車輛先行，要求當局需要優先處理路權問題。他又表示，不理解當局建議無軌電車原因，因為環保巴士尚可走出正常路面，但無軌輕鐵僅為「膠轆嘅輕鐵」不能與其他車共用，如果要發展新路線時，需要再建專用路軌。他要求政府考慮是否需要無軌電車，直言「作為屯門人好擔憂」。

土木工程拓展署總工程師鍾樂展回應否認無軌電車與輕鐵無異的說法，指建議系統的靈活性較輕鐵高，不需像輕鐵般建造架空供電設備，而且亦不需要鈄台才可以走上輕鐵，對乘客而言方便得多，形容「比輕鐵優勝小小」。他表示，明白輕鐵會佔用路面，所以當局在規劃該區前已預留位置，確保不會和其他交通工具爭路，又表示會於繁忙時在交匯處安排分層分隔。

鍾指在初期規劃時已為綠色運輸系統預留空間，繁忙路口會以分層分隔形式疏導交通，只會在非繁忙路口共用路面，相信不會與其他交通工具爭路。他又指無軌電車的建造成本較高架捷運系統平一半。運輸署高級工程師文家豪表示，不排除讓環保巴士或無軌電車擁有路面優先權，但目前未有定案，會考慮車流量、路口運作時間等因素。

區議會主席陳有海則關注綠色道道專用會否「好嘥」，而共用又否產生意外，又問到系統完成整條路所需時間，車輛的時速。鍾樂展指在規劃早期已預留位置予綠色運輸，與區內交通「不會有衝突」，所以可以以專道形式運行。而綠色運輸第一期長度為4.5公里，預計行畢4.5公里需要約12分鐘，平均速度為每小時20公里。鍾解釋，車速之所以比較慢，是因為平均速度計算會上落客等時間，比一般巴士為快。陳有海續質疑「咁咪好慢」，認為與電車速度相約。