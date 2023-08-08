治療費高昂清潔工友忍痛拒就醫　機構籲提供流動中醫車治療

有基層關注組織公布前線清潔工友的工作狀況調查，結果發現8成工友身體持續出現痛症達兩星期以上，惟因工作繁重，或是治療費用太高昂為由，沒有及時求醫，有機會令病症惡化；機構認為消潔工肩負街道整潔的重任，遂建議當局增加外展中醫流動車，並輪流駐診到各區清潔工工作地點，以讓他們獲得適切相宜的醫療服務，資源亦可惠及當區街坊市民。

關注草根生活聯盟今日(8日)發布《清潔工人身體勞損和工作狀況問卷調查報告》結果，調查是在旺角區及深水埗區進行，以電話及在工作地點進行問卷調查， 收集了210位外判及自僱清潔工的情況和意見，了解他們的身體工作勞損狀況，以及接受醫療服務支援的情況。結果發現8成清潔工友的身體出現長達2星期以上的痛症，更嚴重的是逾半受訪工友的痛症已持續一年以上時間。然而，面對工作太繁忙，又或是醫療費用太高昂等原因，逾半清潔工友並無就痛症情況求醫。

今年70歲的成哥為政府的外判清潔工，為生計每天做兩更、一日幾乎連續16小時工作，因長期勞損令手腳關節痛症困擾長達10多年，近年亦因年紀大而被醫生確診患有骨質疏鬆，惟公立醫院專科要排期至2024年才覆診；成哥直言都想用積蓄治病，但聽聞私院手術費大概都要15萬港元，令他求診卻步。為了協助前線基層工友，尤其是讓須較大體力勞動的工友有適切的基礎治療，聯盟建議增加外展中醫流動車，並輪流駐診到各區清潔工友的工作地點，讓他們不用額外花時間求診，亦得到適切的紓緩治療，料服務同時可惠及區內市民，認為相得益彰。