業界倡郵輪包車直接載出市區　議員：活化啟德設施旅客留碼頭

本港經歷3年疫情洗劫後，海外遊客大不如前，曾封閉多時的啟德郵輪碼頭終於有郵輪泊岸，然而交通配套不足，令旅客留下壞印象。上周重臨香港的郵輪海洋光譜號，大批登岸乘客排長龍候車，旅遊業界指過往郵輪公司曾為旅客提供旅遊巴服務，但受疫情影響暫停，又認為的士無法滿足旅客需求，同意直接開設往尖沙咀的巴士線。有議員認為政府可發展碼頭成觀光點，如將社區隔離設施活化成購物中心及青年文創園區等，讓旅客在碼頭亦可感受香港之美。

旅遊促進會總幹事崔定邦今日(8日)在一個電台節目表示，郵輪碼頭以往都曾出現旅客排長龍等車的交通配套問題，惟當時郵輪公司曾為旅客提供旅遊巴服務，但相關業務受疫情影響一度暫停幾年，現時剛剛恢復，很多細節可能未準備好。而郵輪碼頭位於啟德發展區末端，近幾個月開了新連接路，但交通仍不便，認為的士司機不願駛進去載客是「人之常情」。他又說郵輪靠岸後，會有2,000至3,000名旅客同時需要交通服務，形容的士不足以滿足需求，同意提供由碼頭直接開往尖沙咀的巴士路線，認為比較實際。

不過，他表示按照政府提供的數據，每名乘巴士前往市區的登岸旅客，上巴士時平均要花30秒，才能成功拍信用卡付車費，建議郵輪公司提供點對點的巴士包車服務，或者事先派發乘車券，省卻登車時的拍卡時間，加快疏導旅客。他相信隨着啟德跑道區道路網絡改善，例如開辦更多巴士線，能有效改善問題。料明年有更多郵輪以香港作為中途站，業界期待各項業務能夠恢復。旅遊事務署早前已提出，郵輪上周五靠岸後，當日首100輛到碼頭接載旅客的的士，可獲派價值40港元的隧道券；次100輛及其餘的士，則分別獲派20港元和10港元隧道券，直至派完為止。汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強回應稱，如加強誘因，例如加派超級市場禮券，的士司機當然歡迎。但重點仍是時間問題，若靠岸時間非繁忙時段，相信司機很樂意到碼頭載客，否則的士司機未必會刻意「吉車」駛入碼頭載客。

除交通配套外，郵輪碼頭其他休閒設施配套同樣不足，崔定邦相信，旅客是想遊覽香港市區，並非希望停留在碼頭，因此最重要是提供便捷的交通接駁服務。不過，議員陳凱欣就認為，郵輪碼頭本身應可發展成觀光點，不像現在「烏燈黑火」，建議活化附近的社區隔離設施，例如變成購物中心、青年文創園區等，並美化設施頂區或牆身，加上例如「你好、香港」等特色的塗鴉，成為打卡點、購物點等，直言「唔使所有旅客湧去尖沙咀」。至於接駁交通方面，陳就建議在郵輪碼頭增加觀光巴士、具香港特色的帆船「鴨靈號」等特色旅遊，既是一門生意，也可增加郵輪碼頭亮點，並非送了遊客出去便了事。