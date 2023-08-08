搗洗黑錢集團拘7人包括主腦　涉款逾1億港元

執法人員於2022年10月起展開代號為「義門」的打擊洗黑錢行動，經深入調查及情報分析，鎖定一個洗黑錢集團。不法分子透過操控在香港開立的傀儡戶口，其後透過提取現金及買賣加密貨幣的方法來清洗不同詐騙案的犯罪得益。

人員於昨日(7日)在全港多處展開拘捕行動，以涉嫌「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱「串謀洗黑錢」)拘捕7人(33至45歲)。被捕人士包括2名本地男子、3名泰國籍女子及2名菲律賓籍女子，他們報稱為家傭、運輸工人、清潔工人或無業。7人中1人為骨幹成員，6人為傀儡戶口持有人。調查顯示，犯罪集團在2022年10月至2023年6月期間，涉嫌以48個傀儡戶口清洗超過 1.1億港元懷疑犯罪得益，其中417萬港元與在香港發生12宗投資騙案、7宗網上求職騙案、2宗電話騙案有關。

行動中，人員搗破犯罪集團儲存傀儡戶口的銀行卡及現金的倉庫，檢獲32萬港元現金、多部手機及提款卡。

調查相信犯罪集團每月以數千港元的報酬招攬傀儡開立銀行戶口，並要求交出銀行卡及密碼。集團以投資騙案、網上求職騙案及電話騙案欺騙受害人金錢。受害人將金錢存至傀儡戶口。集團涉及2022年10月至2023年6月期間21宗騙案，總共騙款約1300萬港元。傀儡戶口持有人經多次轉帳，以逃避執法人員追查。骨幹成員以現金方式提取騙款，以購買加密貨幣。人員正追查其他資金下落，不排除有更多人被捕。