南韓世界童軍大露營　港童軍今離營　兩三日內分批回港

「世界童軍大露營」活動原定本月1日至12日在南韓全羅北道新萬金營地舉行，惟受天氣及蚊患影響，結果腰斬，今早(8日)開始轉移逾3.6萬名參加者到首爾及京畿道等8個市道，主辦單位安排超過1,000輛旅遊巴，分批將參加者運送至各地，並安排住宿。其中香港童軍總會決定於周三(9日)或之前離營，有份參與活動的童軍領袖「阿文」在電台節目表示，現時約460童軍留在營地，正有秩序等候離開營地，前往大會提供的安全地方，也處理好改機票的程序，在兩三日內分批回港。

有關活動一波三折，先受酷熱天氣影響致數百人中暑，再受颱風「卡努」威脅，而營地方面衞生亦欠佳，蚊蟲孳生。阿文稱，營地起初狀況欠理想，洗水間衞生情況差、食物運送有延誤、地面也有泥濘，有外國的童軍因被蚊蟲叮咬而要送入營地內醫院求醫。其後營地環境有改善，大會派冰水、雪糕、冰條等降溫，又有吹氣泳池讓參加者浸水。

此外，大會亦提供不少營外活動，包括參觀博物館、廟宇，又派發類似「消費券」等讓參加者在當地消費。他表示，童軍在營地感開心，可以和其他人交流，又指出童軍訓練是要克服不同的挑戰及困難，這次經歷讓參加者明白，雖然不能改變天氣，但能改變面對天氣的態度，正面積極面對難關，並應用在生活上。