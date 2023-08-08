性暴力趨升風雨蘭收646求助　移除逾1300私密影像

本港有關影像性暴力相關刑事罪行於2021年10月生效，惟公眾對影像性暴力相關罪行認知仍有不足，性暴力受害人支援機構「風雨蘭」指接獲求助個案持續上升，機構在同年向公眾推出「下架支援」服務，不分性別協助私密影像在未經同意下被發佈至網上的當事人，向有關網絡平台提出內容移除要求，並按其需要提供法律諮詢、協助向個人資料私隱專員公署投訴等跟進。「風雨蘭」最近兩個服務年度共處理646個影像性暴力相關求助個案，「Take-Down Assistance 下架支援」跟進了當中1,342項未經同意下被發佈的私密影像，並成功移除89%內容。

「風雨蘭」於2021年4月至今年3月期間，為171宗個案提供了下架支援，當中71.3%服務使用者為女性，男性佔約20%。在接獲的個案當中，大約有半數侵犯者與受害人認識，包括親密伴侶、網友，另有三分之一的個案表示不知道散布者的身分。至於向網上平台舉報的1,342項私密影像內容中，有42%出現在色情網站內，另外有25%出現於社交媒體平台。而色情網站及社交媒體下架成效是最不理想，因該類網站的營運商對於相關問題意識薄弱，少有制定針對未經同意發布私密影像的守則、政策和檢舉機制。

「當然好難預防片段不斷畀人轉載，但起碼當下有啲嘢係可以實際做到，心理上係會覺得舒服啲，無咁大壓力嘅。」「下架支援」服務使用者 Jenny(化名)指，相關影片下架後壓力較少，亦相信可以減少觀看影片的人數，「少一個人睇就少一個人，少一個網站出現就少一個。」

另一服務使用者Nick(化名)指，他曾自行向通訊程式「流出」群組要求移除影像，惟相關經歷令其難堪，曾有管理員要求他證明身份，跟他說「你有啲咩證明你係本人？你影啲相俾我睇囉！」，亦有管理員要求下架後要求回報問：「幫你冇問題，你有咩著數俾我？」

風雨蘭總幹事莊子慧稱，過去兩年，風雨蘭接獲的影像性暴力求助，尤其是涉及未經同意發佈的個案均持續上升。縱然有關特定罪行在2021年10月生效，惟綜合風雨蘭的前線經驗，未經同意發佈及被威脅發佈私密影像的當事人對報案處理事件感相當猶豫，同時也更重視阻止影像持續散播的措施。從過去兩年的經驗中，「下架支援」有助盡快截停影像流傳，並同時避免當事人自行檢舉的二次傷害及暴露身份的風險。」

風雨蘭資深倡議主任簡敏棋就指，觀乎「連登」、「Telegram」等一些影像性暴力內容氾濫的社交平台，「下架支援」在處理上的確存在挑戰。以Telegram為例，相關討論群組的訊息經常會附帶著内容農場網站連結，内容農場的文章除了有流出的私密照，同時附有當事人的個人資料以及捏造的故事內容。這些群組中亦有多個附屬群組，同一訊息會被散播至多個群組，增加下架難度。這些平台雖然設有守則及投訴渠道，但未能有效回應和處理下架要求。

另外，風雨蘭發現不少個案曾考慮向個人私隱專員公署求助，情況反映當事人以至公眾均認為私密影像屬「個人資料」。惟私隱公署按其現時定義下，如發佈私密影像的同時未有其他資料被披露，即使影像涉及容貌亦難以按相關法例作跟進。簡建議私隱專員公署應進一步檢視私密影像在何層面可被定義為個人資料，並以更積極的方式協助被散播私密影像的當事人處理事件以符合大眾期望，亦建議私隱專員公署不時審視及公開涉及私密影像的投訴數字，同時以其資源就未經同意散播私密影像問題氾濫的網絡平台作主動調查及檢視，以助社會了解相關情況。她亦呼籲網絡平台建立針對未經同意之私密影像的政策及處理指引，互聯網業界亦應建立相關行業標準及慣例，以從不同層面有效回應影像性暴力之問題。