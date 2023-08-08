港府問責官員及施政表現全線肥佬　持續發展經濟跌幅最大

政府表現差，民望下跌。最新的民意調查結果顯示，特首、6司及15局的問責官員，以致9項施政表現滿意度，不但全部評分均低於一般水平，且大多數較上月下跌。在施政表現滿意度方面，持續發展經濟的評分跌幅最大，下跌0.12分至2.5分，最低分則是提高教育質素，僅2.4分，提升管治能力亦只有2.43分。

香港研究協會於今年7月28日至8月3日成功訪問了1,071名18歲或以上市民，對特首、司局長及政府施政表現滿意度進行評分，1分為非常不滿意，2分為不滿意，3分為一般。調查結果顯示，特首李家超評分下跌0.09分至得2.55分。在6名正、副司長當中，5人評分下跌，政務司司長陳國基跌至2.43分、財政司司長陳茂波跌至2.8分，律政司司長林定國評分跌至2.41分。3名副司長方面，政務司副司長卓永興評分為2.44分；財政司副司長黃偉論及律政司副司長張國鈞的評分同樣下跌0.03分，分別為2.5及2.4分，而張國鈞是評分最低者。15名局長中，9人評分下跌。評分包尾的是教育局局長蔡若蓮，僅得2.4分，排尾二是文化體育及旅遊局局長楊潤雄，評分為2.45。

至於9項施政表現滿意度，當中項評分下跌，持續發展經濟的評分跌幅最大，評分包尾則是提高教育質素，僅得2.4分，尾二是改善醫療護理質素，只有2.41分，而提升管治能力排尾三，佔2.43分，促進社會和諧只冇.47分。在提高教育質素、提升管治能力及促進社會和諧等3項施政表現滿意度，評分同樣下跌0.06分。

該協會負責人指市民對政府施政、特首、問責團隊的評分多呈下跌，顯示市民對政府管治團隊近期的表現評價下調，促請特首及各主要問責官員要主動聆聽及跟進社會各界對政府施政的意見，令政府能擁有足夠的基礎制訂切合市民和香港所需的政策措施，加強市民對特區政府施政的信心。