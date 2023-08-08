政Whats噏：樂齡器材貴難入屋　鄧家彪叫政府諗計減價

依家全球都面對社會老齡化嘅問題，香港就尤為嚴重，有研究發現到咗2032年，香港年屆65歲或以上嘅老年人口將達致220萬，而且仲會缺乏超過6萬個長者居所，所以在家安老好似係大勢所趨，議員鄧家彪（Bill）今日（8日）就「扮演」老人，親身體驗下樂齡科技器材，佢都喺其中搵到唔少問題喎。

Bill去咗樂齡科技教育及租賃服務中心。呢個中心有擺放各種樂齡科技器材嘅模擬家居布置，而佢都有體驗唔同器材，好似輔助餵食器、旋轉式淋浴椅、電動輪椅等。佢就話餵食器最為有趣啦；而電動輪椅就特別便利，因為中心嗰款電動輪椅大約有20公斤重，可以摺疊、插除電池，全方位便利長者出行，甚至上飛機旅遊，雖然買就要3萬蚊，但月租就只需要幾百蚊咋；都有器材價格昂貴，而且未有月租嘅方式，好似可以輔助起廁起坐嘅起動器咁。

之不過，Bill都有話樂齡科技器材有一個最大嘅問題，就係貴，因而窒礙達到普及化嘅目標，咁有咩辦法呢？佢就有幾個計仔，包括政府同社會盡力推廣使用，達到規模效應，降低使用成本；積極引入世界各地包括內地嘅樂齡產品，令長者可以作出選擇，包括價格等最合適嘅器材。

唔單止樂齡科技因為昂貴而入屋困難，Bill都有就老年化社會下政府應該點做畀啲建議，好似要幫助長者融入社區生活；完善家居配備，例如所有長者房屋都應該安裝扶手、感應燈，佢話小小改建雖然唔係高科技，不過都可以防止意外；同埋近排有唔少長者倒斃喺家中長期未被他人發現嘅悲劇性新聞，佢建議政府都要想方設法避免獨居長者失救致死嘅問題。