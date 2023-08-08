美食博覽8.17開鑼百商齊展　今年新設主題以醇酒醉人

一年一度的美食博覽將於將下周四起連續5天(17日至21日)在灣仔會展舉行，當中「尊貴美食區」匯聚近100家展商，展示來自亞洲及歐美等地的精品佳餚，場內當然唔少得限量一蚊特惠產品，例如鮑魚、迷你佛跳牆，甚至更有一毫子姬松茸花膠雞煲，同時今年更新設「醇酒‧醉人」主題，引進各地的醇酒美釀，開放予公眾參加。主辦單位另於下周四至下周六(17至19日)期間，舉行全新的美食商貿博覽、國際茶展，展示20個國家及地區的美食飲料及環球名茶予業內賣家及市民。

第33屆美食博覽設有「公眾館」及「尊貴美食區」，其中「公眾館」的「美食薈萃廊」網羅30多個家喻戶曉的品牌，包括美心、日清等；「尊貴美食區」則帶來各式甜品、有機綠色食品及各地精品咖啡等，適合追求高級精緻美食的人士。此外，今年更新設「醇酒‧醉人」主題，引進各地的醇酒佳牌外，亦特設「韓味道」專區予韓食愛好者緊貼南韓飲食潮流及文化。

至於美食商貿博覽則展示來自20個國家及地區的美食飲料，包括印尼、墨西哥、波蘭，以及中國福建、黑龍江等，例如南韓健康風味醬醃海鮮、新加坡無糖燕麥奶傳統咖啡。而商貿博覽的首兩天(17至18日)開放予業內買家入場採購，最後一天(19日)才同時開放予公眾及貿易買家。

另外，茶展同樣於最後一天，即下周六才開放予公眾進場。展內設有10個展館，包括首次參展的肯亞展團及載譽歸來的斯里蘭卡，展出各地名茶、茶產品及茶具，特色產品包括現代版潮州功夫茶、濃縮奶茶及日本手工鐵壺等，市民亦有機會嘆靚茶。大會將舉行「香港國際茶展名茶比賽」，由專業評家以盲品方式選出「最佳滋味」、「最佳香氣」等獎項，市民可在公眾日早上免費試飲得獎名茶，一嘗名茶風韻。

香港貿易發展局副總裁張淑芬表示，今屆美食博覽是防疫措施撤銷後，局方首個全面開放飲食的大型美食公眾展覽，「隔3年後終於可除口罩試食」。而隨着港鐵會展站已啟用，張淑芬稱書展有更多新界北區、深圳及大灣區居民乘45分鐘東鐵前來會展參與，因此對美食博覽等展覽的表現有信心，相信能夠多去年10%人流，加上部分市民將在下周三(16日)領取第二期消費券，相信有助刺激生意。她又提到，一般國際展覽需時9個月籌備，因此美食商貿博覽只回復疫前70%的規模，但亦有一半展商來自海外，認為表現值得鼓舞，相信明年會全面恢復過去美食博覽的規模。