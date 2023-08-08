利用空殼公司開13個銀行帳戶　售貨員涉清洗9億黑錢落網

今年初，海關根據情報鎖定一名本地女子，懷疑她參與清洗黑錢活動，因此對她展開財富調查。至今日(8日)，人員在荃灣區一住宅單位，以涉嫌洗黑錢罪，拘捕該名報稱任職售貨員的39歲本地女子，並檢獲一部手機和一批銀行文件。她涉嫌於2021年5月至今年1月，在6間銀行開設多達13個公司帳戶，處理近1800宗巨額可疑交易，涉款高達9億港元。海關財富調查科人員表示，疑犯於2021年年初，在短短3日內開設兩間公司，並由被捕人作為唯一董事。該兩間公司雖然報稱從事進出口貿易，但涉及的業務空泛，包括電子產品、服裝、傢俬等等，由於部分業務重覆，因此引起海關懷疑。

海關經調查後，發現登記地址沒有相關公司營業，且沒有任何報關記錄，因此該兩間是空殼公司。疑犯其後利用該兩間公司，在6間本地銀行開設13個公司戶口，在開戶後進行頻繁的大額交易，牽涉600個第三方的公司戶口，進行1800宗交易，收取接近9億港元。當收取資金後，會採用「快入快出」策略，在短時間內轉走大部分資金至第三方公司帳戶。這些戶口總數逾100個，這些交易呈過渡性，例如有些戶口在一日內，收取16筆、總數超過1300萬元款項，並於同一日把這筆款項轉至第三方公司戶口。這些第三方公司，大部分均沒有實質業務地址，只是一些空殼公司，與被捕人公司亦沒有實質業務往來，所有交易均沒有報關記錄。另外，人員發現有部分資金由某一個第三方公司戶口，在存入被捕人的公司後，隔數日便把資金轉回原來的公司戶口，形成一個調頭式的交易。以上兩種模式均為常見的洗黑錢手法。

總括來說，被捕人的公司戶口，與數百個第三方的帳戶，進行總額達9億港元的金錢往來，但報捕人士報稱是售貨員，月薪平均僅1萬多港元，其銀行交易狀況與財務背景極不相稱。由於被捕人未能提供相關文件證明巨額交易，而且大量巨額滙款及交易對象均極不尋常，因此海關有理由相信涉款人參與洗黑錢活動，協助他人把來歷不明的資金「洗白」，並且從中獲利數千至1萬港元不等。海關不排除向法庭申請充公相關懷疑犯罪得益及可變現財產，被捕人獲准保釋候查。海關會繼續循疑犯背景、資金來源及流向繼續調查，不排除會有更多人被捕。