越南米商稱來貨價已升10%　日本米受惠日圓貶值而沒大脹

全球最大食米出口國的印度禁止出口部分白米，大眾擔心影響港人常吃的泰國及越南香米價格。有越南米進口商表示，個別品牌的米價近日已經上調約10%，相信加幅會持續，但稱供應仍然穩定。日本米商則指，日圓匯價低能抵銷米價升幅，又稱不擔心日本排放核污水，會損進口日本米的安全度。

美食博覽將於下周四一連5日(17至21日)舉行，今日(8日)舉行記者會。美食博覽會場內有多間米商參展，包括售賣越南御品高級香米的「甘霖米」。參展商介紹香米品種由越南政府與當地大學合作研發，於南部深山中的土地種植，獲得豐沃的水分及養份，味道帶甘甜。米商經理林嬋媛表示，越南米價於疫情後已上升，近期印度「禁米令」下，米價已增約10%，預計未來會繼續上升。

但她指由於公司與當地供貨商合作逾10年，而其品牌的米主要供應香港，相信供應會持續穩定，而價格上會堅持不加價，於場內亦會推出優惠，例如1公斤米只售25港元、300克則售10港元。

售賣日本米的美利米業業務經理朱麗儀則表示，日本米的來貨價暫時未有因為印度「禁米令」而飆升，但指於糧食短缺、氣候不適合種米的情況下，日本米有被搶貴，但受惠日圓匯價較低，抵銷部分升幅，零售價脹幅不太明顯。

對於日本即將排放核污水，部分市民擔心日本米含輻射會損健康。朱麗儀則說該公司已選取進口距離排放區較遠地方的米，舉例其「星空舞」米產自日本西北邊的「鳥取縣」，而進口時已經過檢測，證實食米安全，稱將來亦不需擔心。她又說部分米的水分來自高山的山水，除了受污染的機會較微，亦能令日本米具獨特的味道。