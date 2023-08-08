啟德郵輪碼頭設特別巴士 每輛往載客的士可獲50蚊入油券

為加強協調統籌及改善啟德郵輪碼頭的交通接駁，港府今日(8日)舉行跨部門會議，並宣布明日(8日)起，將在該碼頭實施多項措施疏導乘客，包括安排一條22R號特別巴士路線、增設3條免費穿梭巴，以及設通訊平台及派50蚊入油券予的士，無載客都有份。

相關措施詳情包括運輸署會安排一條特別巴士路線22R，提供免費服務來往郵輪碼頭及啟德港鐵站。巴士路線22R明日將於上午9時15分至11時45分，由啟德郵輪碼頭開往啟德港鐵站，並於下午3時至5時半由啟德港鐵站開往啟德郵輪碼頭。當局指，明日的特別巴士服務足以應付約2,100人次。

至於增設3條免費穿梭巴士路線服務方面，將接駁郵輪碼頭及熱門旅遊地點，包括尖沙咀天星碼頭、西九龍文化區及九龍港鐵站；金鐘港鐵站及花園道纜車總站；以及旺角染布房街。明天的穿梭巴士服務足以應付約500人次。

另外，碼頭營運商會透過與的士業界設立的即時通訊平台，更緊密地向的士業界發放資訊，包括郵輪碼頭乘客上岸時間及實時候車情況。旅遊事務署及運輸署亦會透過該即時通訊平台密切留意的士需求及供應情況。同時，碼頭營運商會透過郵輪公司，預先向旅客發放實用資訊，包括上述額外巴士服務和如何以手機應用程式安裝八達通，方便旅客乘車或消費。

至於的士方面，碼頭營運商會在郵輪乘客落船期間，向每部到達啟德郵輪碼頭載客之的士派發50港元石油氣現金券，以期向的士司機提供誘因。當預計輪候的士的人流將近清除，碼頭營運商會提早10分鐘透過上述與的士業界的即時通訊平台發放有關現金券的截止派發時間，避免有的士白走一趟。然而，在截止派發時間前抵達郵輪碼頭的的士，即使沒有搭客上車，仍可獲發石油氣現金券。