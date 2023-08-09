舊樓石屎剝落頻生　屋宇署識別900幢未遵驗樓考慮介入維修

本港高齡舊樓石屎剝落情況頻頻發生，昨日(8日)旺角及灣仔分別再發生石屎下榻行人路事事故，幸而無人受傷。對於近期接連有樓宇發生同類情況，發展局局長甯漢豪今日（9日）出席活動時指，旺角大廈再有石屎剝落，經屋宇署初步調查後，發現在樓宇維修期間，承建商拆物料後沒有妥善處理；而目前當局正與業界商討合作，以加快協助私樓業主維修，並再次重申，法例有要求業主在屋宇署出驗樓令後要跟從並進行維修，否則屬違法行為。

甯指出，屋宇署已識別約900幢未遵辦驗樓通知，並且未委聘驗樓人員的舊樓，在經風險評估後，會再考慮介入維修，及後將向業主追討相關費用，希望屋宇署短期內交代進展；目前市建局和屋宇署亦正合作，檢視如何加快審批樓宇更新資助和協助大廈招標的工作。

甯又指，屋字署定期與不同學會保持溝通，相關學會亦不斷向公眾及業主進行教育，並協助當局對目標樓宇進行風險評評估。她又強調，目前有數千幢樓宇未遵辦驗樓通知，部分大廈已完成驗樓但未展開修葺工程，屋宇署會向相關業主發信，提醒如果工程進度不理想，或未有具體計劃，屋宇署年底會考慮檢控；惟若有業主冥頑不靈，大廈亦存有很大事故風險，署方不會等待到年底才提出檢控行動。