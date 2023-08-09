殘疾人士：求人買枝嘢飲仲易過求政府　促設專屬委員會增支援

政府支援殘疾人士的措施不足，有議員今（9日）請願，批評政府一直忽略殘疾人士的社會參與、教育、司法保障等範疇，當局需成立殘疾人事務委員會，為殘疾人士群體提供完整政策、方向和資源運用，有殘疾人士直言「求人（買）枝嘢飲仲容易過求政府」，斥施政報告著墨殘疾人士的篇幅甚少。

議員狄志遠希望政府可成立殘疾人事務委員會，為群體提供完整政策、方向、資源運用，惟過去勞福局一直指有康資會、平機會等機構，但他指目前機構覆蓋的範疇並不全面，且委員全部是外來人士，並不理解和不知道真正殘疾人士的需要。他又建議委員會應由政務司司長主持，統籌包括勞福局、房屋局等部門，成員必須超過一半是殘疾人士成員，要求符合聯合國殘疾人士公約，期望即將發布的施政報告可有更多篇幅關於殘疾人士服務。

嚴重弱智人士家長協會主席黎沛薇表示，殘疾人士的社會參與、教育、司法保障等範疇政府均未有正視；香港肌腱協會理事萬鶴疇本身患有多發硬化症18年，他指患病後無法上班，只能依靠每月4,000港元的傷殘津貼，但這筆錢購買消耗品、尿喉登物品後基本「唔使食」，綜援門檻甚高，直言「求人（買）枝嘢飲仲容易過求政府」；勵志協進會代表指早前有自閉症人士因為智障問題誤墮法網，而智障人士在外表和平常人冇分別，但極需要熱門協助，稱相關配套措施「刻不容緩」。