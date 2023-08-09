入境處瓦解跨境假結婚集團　涉40多宗案　拘49人包括男主腦

入境處瓦解了一個跨境假結婚犯罪集團，涉嫌在2017年至2019年期間，安排了40多宗假結婚，初步估計涉款逾500多萬港元。連同今早(9日)拘捕的港男主腦及其女友，入境處至今已拘捕49人(25至50歲)，包括15男34女，分別為35名港人及14名非港人。而35名港人中，8成為30歲以下女士。行動仍然繼續，不排除有更多涉案人士被捕。

高級入境事務主任(調查行動)陳展康表示，調查行動組今早進行代號「獵影」執法行動，突擊搜查了屯門及慈雲山兩個住宅單位，拘捕了一名29歲港男及一名27歲港女，兩人為情侶關係，均報稱無業，被捕男子相信為假結婚集團主腦，而被捕女子則涉嫌有份參與假結婚。入境處早前經情報分析及調查後，發現了2017年至2019年期間40多宗犯案手法相近的懷疑假結婚個案，經深入調查後，鎖定了一個由上述被捕男子為首的假結婚集團，集團以招攬及安排香港居民與非香港居民假結婚而牟利。調查顯示，集團會在社交平台刊登廣告，以招聘「婚禮統籌顧問」及「婚禮助手」等職位為名，以優厚薪酬吸引年輕人，並以年輕女士為目標，廣告內列明「女士優先」。

集團騙取求職者個人資料後，再訛稱提供實習培訓，了解婚禮不同步驟及手續，誘使求職者模擬自己婚禮，當求職者以為一切都是試位及實習，其實犯罪集團正是假戲真做。而參與假結婚的非港人，事後可以結婚證件等來港申請探親簽注及定居香港。當然，有求職者會在過程中起疑，集團便會以可觀的報酬利誘求職者，有部分求職者在半推半就情況下，最終參與假結婚勾當。報酬一般3萬至5萬元。

調查亦發現，被捕人士中有兩名港女是墮網上情緣騙局，受「男友」唆擺下進行假結婚勾當。兩女早前經交友平台認識同一名港男，發展成情侶關係，及後男子分別以償還欠債及籌備婚禮為由，誘使兩女參與假結婚勾當，從而獲得報酬。兩位女子假結婚後未能收到報酬，最終亦與所謂「男朋友」失去聯絡。