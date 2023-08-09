旅遊界歡迎碼頭新交通措施　的士業界盼辦定期活動穩定基本客源

政府今日(9日)起加強郵輪靠岸期間交通安排，包括向到達啟德郵輪碼頭載客的每輛的士派發50港元石油氣現金券，增設免費巴士路線等。旅遊業界指，政府迅速回應以至提出的方案均屬好事，盼當局理解旅客不希望花時間在啟德「遊花園」。而的士業界就指碼頭現時客量不定時，對營運商有困難，認為政府長遠需活化碼頭，讓碼頭有定期活動及基本客源。

旅遊促進會總幹事崔定邦在一個電台節目表示，涉及郵輪碼頭的配套，不單是旅遊部門可以處理，亦涉及交通等配套，例如不是所有旅客都有八達通，一般巴士線停站多，但旅客不希望花時間在啟德一帶「遊花園」，而是希望直達旅遊點。由於啟德仍是發展區，有些基礎配套滯後是可以理解，但郵輪旅客來港希望到旅遊區，無可能要花30至40分鐘等候交通工具，他希望推出措施後，問題得以解決。

今早進入碼頭的的士會獲發現金券，有的士司機認為油券提供一定經濟誘因，吸引司機前往郵輪碼頭接載乘客，指油券金額佔現時每日所需油費約三分一，有助幫補油費。他建議政府可以提供更多即時資訊，方便司機得知碼頭的人流情況。不過，也有的士司機認為吸引力不大，因為不知乘客何時到達，因此需要在的士站等候，而等待時間足以讓他多完成一宗生意，獲得比油券更多的金額，建議政府重新規劃啟德郵輪碼頭的交通路線安排，縮短司機駕駛前往碼頭的時間。

香港的士小巴商總會理事長周國強就指，運輸署與業界設立的通訊群組，主要是通知他們有多少旅客落船或預計多少人選擇的士，他今早通知20多輛的士到碼頭載客，形容是「拍膊頭」做法，因為早上返工時間，的士在其他地區亦有生意。他指若每周只有一些時段有旅客落船，需求突然增加，對公共交通營運商亦有困難，認為政府長遠需要活化郵輪碼頭，如果碼頭能夠有定期活動，有基本客源，才能搞活交通事業。