港大錄取102名全港成績頂尖1%考生　包括兩狀元入讀醫科

大學聯合招生今日（9日）放榜。今年摘得7科5**的狀元只有4名，人數創歷年新低，而香港大學則取錄了其中兩名「狀元」，以及近半的「榜眼」（6科5**）和「探花」（5科5**）。來自聖保羅男女中學的「超級狀元」古冰心和德望學校女狀元鄭苡晴亦同樣入讀港大醫科，她們均對醫學院新推出的「傑出醫科學人」計劃感興趣，希望有更多海外交流機會。而今年港大錄取了超過4成共102名成績屬全港頂尖1%的考生，港大醫科收生平均分達最佳6科成績45分。

港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅表示，估計今年港中錄取聯招與非聯招的學生比例為7比3；另有約55名學生屬彈性收生。而今年和聯招課程收生成績理想，當中商學院課程尤其突出，「工商管理學士（國際商業及環球管理）」課程平均最佳6科成績為45.58分，是同類課程的所有聯招課程之冠。

而港大今年透過「校長推薦計劃」及「學校推薦直接錄取計劃」（SNDAS)的學生共約250名，比去年多近2成，當中包括4名「榜眼」及「探花」。嚴志堅表示，港大醫科今年錄取約150名學生，其中就有22名是經SNDAS錄取，另有130多名是經聯招錄取，嚴指SNDAS並無名額限制，相信未來收生會愈來愈多；而港大實施多年的精英運動員推薦計劃則取錄了19名學生。

港大醫科今年錄取了兩名狀元，兩人均表明對「傑出醫科學人」計劃感興趣，因計劃可助兼得內外全科醫學士及醫學研究碩士兩個學位。古冰心表示希望日後在大學可增加更多海外交流機會，並嘗試參與海外人道救援服務，而鄭苡晴則指希望未來體驗更多研究工作，但大學一年級會努力平衡學業和玩樂，希望可嘗試「上莊」拓展個人興趣。