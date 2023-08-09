深水埗100呎套房廚廁合一月租$3700　網民：沖涼順手洗埋碗

本港有數十萬計的草根階層居住在劏房、籠屋、板間房等不適切居所，廚房及廁所等基本配套大多跟其他租戶共用；若能「享有」獨立廚廁，卻有機會「硬食」廚廁二合一，衞生情況值得關注。有網民在社交平台發文，稱在租盤網上看到一個「深水埗靚租盤」，皆因狹窄的空間內獨立廁所及廚房共存，諷刺道「喺度煮食喺度屙」，又謂「煮臭豆腐風味一流」。

根據該則樓盤貼文，該100呎套房地理位置方便，臨近南昌地鐵站，業主免佣，而最「吸睛」的，相信是單位設「獨立廁所有煮食位」，套房月租盛惠3,700港元。從單位圖片可見，套房的廚廁衞生情況一般，牆身及地下有不少明顯污漬。長方型間隔的廚廁內，馬桶對上已經是熱水爐，旁邊便是花灑可供洗澡。而對着馬桶的另一旁，不足半米的距離，便有一個靠牆的長身廚房桌，連接着一個簡陋的鋅盆，上方亦設有抽油煙機。若如廁及煮飯同時進行，恐怕會令沖廁水「噴到飯餸」。

廚廁共存雖非新鮮事，依然引來網民討論。有人留言笑指，「(設計)幾好，煮到攰可以坐喺馬桶休息」，認為是「家庭主婦的恩物」；也有人笑稱不用再買餐椅，直接坐在馬桶上便可，或者可「沖涼順手洗埋碗」。不過樓盤亦引起網民關注本港的貧窮問題，稱本港有部分基層沒有經濟能力，包括長者及單親父母等，只能硬着頭皮租這些單位。