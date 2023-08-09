大露營腰斬港童軍抵港　家長怒斥：機場通宵呆等7小時走難式結束

「世界童軍大露營」活動原定本月1日至12日在南韓全羅北道新萬金營地舉行，惟受天氣及蚊患影響，結果腰斬。本港代表團今早(9日)近11時半抵港。面對新安排，有疑似家長在香港童軍總會的社交專頁上怒斥大會安排不周，表示極度𣎴滿，要求交代，指「南韓已經做好安排，反而香港走難式咁結束」。

留言指，昨日(8日)安排童軍離開營地，乘坐4小時的車前往一個可以住的地方(即心kia vision square)，卻不讓他們住，只可逗留數小時。至凌晨再乘車去機場，但起飛時間為今早8時50分，「硬要讓孩子們在機場通宵呆等7個多少(小)時，直言於理不合及荒謬。亦有網民指，明白颳風危險，無人可預測，但認為南韓已經做好安排，留下的參加者已安排另一安全地方直到本月12日，奈何香港倉猝強行結束，更要孩子們凌晨趕車去機場，兼瞓機場等早機。

民政及青年事務局則表示，因應香港童軍總會提早返港的決定，已隨即透過聯絡香港童軍總會、入境事務處和相關航空公司，讓總會的成員順利返港；民青局與香港童軍總會繼續保持緊密溝通，亦了解香港童軍總會已採取適切措施，保障留在韓國參與世界童軍組織舉辦餘下活動的成員安全。