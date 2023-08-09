任內擱置單軌列車捱轟　陳帆：未必有直接關係

近日社會就啟德郵輪碼頭交通配套不足議論紛紛，甚至有意見希望將研究10年、現時已擱置的單軌列車重新提上日程。前運輸及房屋局局長、現任全國人大代表陳帆，今日(9日)出席活動下，被問到在他任內擱置的單軌列車方案是否研究不足，引致如今混亂情況時，他就稱目前郵輪碼頭的情況與單軌列車有關連，亦未必有直接關係，相信當局只要在每次有郵輪來港前做適當調整配置交通，可以做到讓旅客有一個愉快感受。

陳帆指，以往不同屆別政府都有就九龍東環保連接系統進行研究，有些是基於事實情況、有些是根據技術發展，亦要考慮經濟及社會效益，社會發展情況今非昔別，故無必要對比以往不同時代做的一些研究結果，相信現時情況有關的政府部門，必定會全面去考慮。他稱留意到最近有一艘相當龐大的郵輪來港，明白旅客當然想在短時間內落船，到心儀地方購物及旅行，深信每次有郵輪來港，當局在事前適當調整配置交通運輸，可讓旅客有一個愉快感受。

另外，他今早亦有出席中國建築科技發展與香港建造業未來論壇，形容國家建築科技發展，過去十多年突飛猛進，亦是國家在海外建設基礎建設的閃亮名片，認為內地科技演變，香港可以積極全面採納研究，在本港實際情況下如何用好，他對於建造業的未來、大灣區發展充滿信心。

至於啟德單軌列車，最早見於2007年啟德分區計劃大綱圖，當局原計劃興建高架鐵路，連接啟德、九龍灣、牛頭角及觀塘，更在2011《施政報告》推出「起動九龍東」，銳意將九龍東打造成另一個核心商業中心，強調要成功實現這項計劃，提供可靠、快捷的連繫是關鍵要素，當時預計高架鐵路2023年就啟用。不過，直至2020年的《施政報告》，當局宣布計劃不可行，建議改用巴士、小巴接駁，引起多方批評，直斥當局「走數」。當時政府的解釋，單軌列車方案存在技術困難，指鐵路接駁至觀塘站會受附近工廠區狹窄地勢困擾，若發生火警消防員難以在該處架設雲梯救火，加上鐵路經過觀塘繞道所產生的斜道，對單軌列車而言難以攀升。