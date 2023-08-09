外傭轟最低工資加幅追不上通脹　促加薪至6228元

外傭最低工資於去年9月調升後，為每月4,730元。香港亞洲家務工工會聯會及其他外籍家務工團體的代表今天(9日)與勞工處會面，要求將最低工資提高至6,228港元，令外傭家庭能體面生活。

亞洲家務工工會聯會表示，港府在疫下凍結外傭最低工資3年後，僅在去年增加了100港元，遠不足以應對通貨膨脹，令外籍家庭傭工正在經歷實際工資損失。該會又指，外籍家務工的最低工資過去10多年來均無法跟上通脹，如果最低工資以香港家庭收入的增長率增長，到2023年應該超過6,000港元。

聯會菲律賓領袖Maria Ana表示，工資的加幅是對外籍家庭傭工的羞辱，並指疫情令外傭的工作條件變差，許多人工作時間延長，休假減少，有些還被要求承擔隔離費用，亦有部分外傭因為感染了新冠而失去工作。聯會主席Dang亦說，所賺的錢較30年前少，收入無法為其子女提供體面的生活，憂慮家庭貧困會延續，令子女成第2代外傭。

勞工處代表則於會上承認沒有制定工資水平的方程式，現時採取「整全的考慮方法」，包括考慮經濟狀況，如家庭收入，通脹，本地生產總值等數據。