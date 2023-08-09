助富商集資贖身份證博高回報　三女至少呃五街坊712萬元

澳門3名女子訛稱投資內地地皮，以及協助一名女富商籌集保證金返回澳門，游說他人一同投資及借錢，更聲稱事成後可獲2至10倍回報。當地執法部門今日(9日)表示，目前有5名60至70餘歲女事主懷疑受騙，報稱合共損失約712萬澳門元，並在澳門中區的住宅單位拘捕3名涉案女子，至於案中女富商相信仍身處內地。被捕3女均被控相當巨額詐騙罪，案件今午移送檢察院偵辦。

3名女被告分別姓麥，56歲，任職銷售員；另一人姓梁，75歲，退休人士；餘下一人姓梁，66歲，無業。3人報稱為認識多年的朋友，經查問，麥女供稱2年前在內地透過朋友認識在逃女子、即案中所謂女富商。

案情指，女富商向麥女聲稱因在內地犯案，被沒收澳門居民身份證，遂要求協助籌集保證金交付予內地政府，從而獲釋返回澳門，又承諾事成後便會給予借款額雙倍的回饋，另再贈送一個價值1,500萬澳門元的單位，麥女於是將借保證金一事告知另外2名涉案女子，3人一同集資了840萬澳門元交予女富商做保證金，並獲女富商簽發多張借據。

不過，女富商在事後卻告知3人仍未夠支付保證金，並索要更多款項，否則擔保會被取消。為免借款血本無歸及希望賺取更豐厚利潤，被捕3名女子其後再騙取5名女事主32至443萬澳門元不等款項，惟其中1名受害人家屬懷疑箇中有詐，於是報案揭發。