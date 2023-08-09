首5個月1.5萬宗詐騙案　大部分為網騙涉款15.8億元

本港詐騙案件接連發生。根據執法部門數字，今年1至5月接獲15,700多宗詐騙案，主要為網上騙案，佔整體約75%(即11,700多宗)，涉款約15.8億港元，當中包括釣魚騙案、網上投資騙案及網上求職騙案等。其中有會計公司老闆墮網上投資騙案，被「愛郎」氹投資，最終損失2,700萬港元，痛失畢失積蓄及將單位「二按」之餘，亦欠下親友及財務公司債項。

今年首5個月的詐騙案中，以網上騙案為主，當中有2,369宗為釣魚騙案，涉款4,980萬港元；網上投資騙案1,243宗，涉款6.24億元；網上求職騙案則有1,820宗，涉款3.7億元。同期損失最多的一宗網上投資騙案，受害者為一名54歲會計公司女老闆，於去年初在社交媒體結識騙徒，及後轉用即時通訊軟件繼續聊天，進而發展成網上戀人。她經「愛郎」介紹下安裝了一個投資平台，在去年7月至10月期間按指示分數十次將1,000多萬港元存入指定戶口，她想取款時，「愛郎」又以不同藉口鼓勵繼續投資，結果她又投資了1,000多萬港元。到今年初她又想取款時，「愛郎」便失聯。

在今年首5個月，投資騙案受害者最年輕的為18歲，最年長的80歲；由小學至碩士、清潔工人至專業證券從業員，不同學歷及工作背景的人士都中招，有證券從業員5月報案，墮投資騙案失152萬港元，同月有女清潔工墮網戀投資騙案，失120萬港元。而作曲、編曲家及音樂監制伍仲衡亦分享指，有親友收過騙徒電話，指其子干犯刑事案件，要繳付保釋金，幸好該親友不懂得用電子轉帳，到銀行排兩個小時隊轉帳，期間揭發事件為子虛烏有。